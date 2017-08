Dodjela muzičkih nagrada "2017 MTV Video Music Awards", koja je održana sinoć u Los Angelesu, bila je u znaku britanskog kantautora Eda Sheerana i američkog repera Kendricka Lamara.

Kendrick Lamar je imao čak osam nominacija, a osvojio je šest nagrada. Za hit "Humble" dobio je nagradu za video godine i najbolju hip-hop izvedbu.Umjetnikom godine proglašen je Ed Sheeran, a Khalid je proglašen najboljim izvođačem.Fifth Harmony feat. Gucci Mane su s pjesmom "Down" osvojili nagradu za najbolju pop izvedbu, Zedd i Alessia Cara sa "Stay" za najbolju dance pjesmu, a za pjesmu ljeta proglašena je "XO Tour Llif3" od Lil Uzi Verta.Američka pjevačica Taylor Swift iskoristila je ceremoniju dodjele n agrada za svjetsku premijeru videospota za singl "Look What You Made Me Do". Videospot pokazuje 27-godišnju pjevačicu mrtvu koja izlazi iz grobnice i govori da je ona stara mrtva. Za samo sat vremena skoro 500.000 osoba pregledalo je njen novi videospot. Swift je osvojila nagradu za najbolju saradnju za pjesmu "I Don't Wanna Live Forever" koju izvodi sa Zaynom Malikom.Nagradu za životno djelo dobila je Pink koja je za svoju šestogodišnju kćer Willow, koja je bila u publici, održala govor o ljepoti i prihvaćanju koji je mnogima izmamio suze.Voditeljica ovogodišnje ceremonije dodjele "2017 MTV Video Music Awards" bila je Katy Perry koja se na pozornicu spustila sa stropa u svemirskom odijelu u čast "Moon Person" kipića, koje primaju dobitnici nagrada.