Četrnaestogodišnja djevojčica Lorelai Mosnegutu koje je rođena bez ruku rasplakala je publiku i članove žirija u showu "Romanians have talent" anđeoskim glasom i sposobnošću sviranja klavira nožnim prstima.

Kako pišu rumunski mediji, riječ je o djevojčici koja je rođena bez ruku i sa deformacijama nogu, a koju je majka napustila odmah po rođenju.



Lorelai je usvojila Viorica Parvan koja je također izašla na scenu "Romanians have talent" showa kako bi na taj način dala podršku djevojčicu.



Članovi žirija na samom početku bili su iznenađeni kada je djevojčica rekla da planira otpjevati pjesmu i pri tome svirati klavir, ali ubrzo nakon toga njena izvedba oduševila je sve prisutne.



Rumunski mediji pišu da je Lorelai do sada napisala četiri knjige među kojima su "Zambet de inger" i "Eroii, iubirile mele", a sve to uspjela je uraditi koristeći nožne prste.