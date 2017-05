Početkom 2016. godine bosanskohercegovački sevdah bend Divanhana započeo je koncertnu turneju "Zukva" promovišući istoimeno treće studijsko izdanje.

Početkom 2016. godine bosanskohercegovački sevdah bend Divanhana započeo je koncertnu turneju "Zukva" promovišući istoimeno treće studijsko izdanje.

Kao i na prethodnim putovanjima, i na ovo su pošli sa željom da sevdah dođe do svih koji ga srcem osjećaju, ali i onih koji, širom Evrope, tek otkrivaju ovaj sve popularniji muzički žanr. Ostvarili su ono što je san mnogih bendova u svijetu; održali su više od šezdeset koncerata širom Bosne i Hercegovine, Balkana i Evrope.Jedne kišne aprilske večeri stigli su i do Mostara, gdje se desila magija. Dok su paralelno kreirali dokumentarni film, nisu ni slutili da će iza zidova Narodnog pozorišta zabilježiti nešto što će postati prvo diskografsko koncertno izdanje ovog sastava."Putujući širom naše lijepe domovine, regiona i Evrope, u nama se rodila želja da ekraniziramo magiju koja se desi tokom naših koncerata. Nošeni tom željom, zaustavili smo se u Mostaru, gdje svaki kamen kao da pjeva, a kaldrma diše sevdahom kao da po njoj i danas hode Šantićeva Emina ili Đikićeva Zora. Lično, svaki od prošlogodišnjih koncerata za mene je bio zaseban svemir i sama turneja prekretnica u mom muzičkom djelovanju, stoga sam iznimno sretna što je iznjedrila jedan ovakav projekat. Neka Zukva bude naš kalem ljubavi i poklon za dušu", izjavila je vokalistica Divanhane Naida Čatić."Live in Mostar" donosi sve popularniji dvostruki format koji sadrži DVD i CD izdanje. Na albumu se nalazi jedanaest numera od kojih četiri Divanhana ranije nije objavljivala na svojim studijskim albumima.Upravo jednu od njih možete pogledati i poslušati ekskluzivno na našem portalu.O worldwide izdanju brine se britanski ARC Music dok ga za Ex Yu teritorij objavljuje beogradska Multimedia Music.Live in Mostar je snimao i producirao Borjan Milošević, dok montažu i režiju potpisuje Kenan Pašić u saradnji sa članovima benda Divanhana.Album je od danas dostupan u prodaji širom svijeta putem iTunesa, Spotifya, Amazona i Google Playa.