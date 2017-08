Nakon singlova “Freedom" i "Concrete Jungle" Adisa Zvekić aka Diamusk objavila je videospot za pjesmu “Link in the Chain of Evil" feat. Shaman A & Highway Man.

