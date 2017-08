Latino hit "Despacito" prestigao je na najpopularnijem muzičkom servisu YouTube dosadašnjeg rekordera po broju pregleda - spot za pjesmu "See You Again" Wiza Khalife i Charlieja Putha.

