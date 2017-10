Dalal objavila novi singl na engleskom jeziku "Never Give Up"

Dalal Midhat je objavila svoj prvi singl na engleskom jeziku koji su napisali njemački autori Jason Anousheh, Torsten Abrolat i Toni Cottura, nekadašnji producent Backstreet Boysa i ‘N Synca.

"Never Give Up" je sniman u "Studio Tempo", a za mix i mastering bio je zadužen Miralem Mandžuka.



Video koji prati pjesmu režirao je Vedad Jašarević, za fotografiju je bio zadužen Edvin Kalić, šminku Sanjin Egon, frizuru Nermin Bešić, a styling Adela Hodžić za A.I. Design i Lindex BiH.



U saradnji sa Otvorenom Mrežom singl je posvećen podizanju svijesti o doniranju organa i potrebi izmjene zakona o transplantaciji u našoj zemlji.



"Budući da pitanje darivanja organa u našoj državi još uvijek nije riješeno učinkovito, svakodnevno svjedočimo tome da su bolesnici ili članovi njihovih obitelji i prijatelji prisiljeni skupljati novac za vrlo skupe postupke izvan Bosne i Hercegovine. Stoga je Otvorena Mreža svojim radijskim i televizijskim programom pomogla da njihovi problemi postanu vidljivi kroz program transplantacija 'Never Give Up', te im pomogla u skupljanju novca da bi što prije bili transplantirani. S obzirom da već odavno učestvujem u mnogim humanitarnim događajima u BiH, nakon što sam čula pjesmu istog naslova, shvatila sam da je njena moć i poruka u skladu sa programom Otvorene Mreže. U spotu se pojavljuju ljudi koji su transplantirani kroz njihov program. Nadam se da ću ovim projektom doprinijeti podizanju svijesti, novca i mogućih potrebnih izmjena postojećih zakona u BiH",- izjavila je Dalal.