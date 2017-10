Dalal Midhat, bosanskohercegovačka pop pjevačica koja nas je prošle godine predstavlja na Eurosongu, objavila je prvi singl na engleskom jeziku "Never Give Up" koji je posvećen podizanju svijesti o doniranju organa i potrebi izmjene Zakona o transplantaciji u našoj zemlji.

