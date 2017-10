Kanadska pjevačica i tekstopisac Shania Twain napravila je dugu pauzu između posljednjeg albuma "Up!" i novog koji je dobio naziv "Now". Nakon 15 godina kraljica country muzike svojim glasom specifične boje ponovo nas je podsjetila na zlatne godine njene karijere, ali i trijumfalno najavila nove dane u country pop žanru boljim vokalnim vještinama.

Pedesetdvogodišnjakinja koja u svojoj kolekciji između ostalog ima pet nagrada Grammy, tri uzastopna albuma sa dijamantskim tiražom i više od 100 miliona prodatih albuma peti album predstavila je nakon niza životnih problema, uključujući i razvod i zdravstvene poteškoće.Pjesme sa albuma "Now" nije samo otpjevala, već ih je i napisala, producirala i učestvovala u njihovom miksanju u studiju. U razgovoru za magazin EW kazala je da je itekako spremna da svoj rad predstavi fanovima te da se pjesmama u potpunosti posvetila.Podsjetimo, Twain se 2004. godine povukla s muzičke scene u svoj dom u Švicarskoj, a u svojoj autobiografiji 2011. je kao razlog za taj potez navela slabljenje svog glasa. Kada je bolest pogodila i njen govor, konsultovala se sa specijalistima koji su otkrili lezije na njenim glasnicama i dijagnosticirali disfoniju koja se pripisuje Lajmskoj bolesti, a sve to su izlječivi poremećaji. Shania se 2012. vratila koncertima, a sada kaže da je poboljšala obim svog glasa."Otkrila sam neke stvari u svom glasu za koje nisam ni znala da postoje. Nisam ih otkrila ranije jer nisam morala. Kompenzirajući ono što nisam mogla izvesti, slučajno sam otkrila nove elemente svog glasa. On je bio visok kao i prije, ali sada mogu izvoditi i niže note", poručila je Twain dodavši da je to bilo vrlo prijatno otkriće.Istakla je i da jedva čeka da čuje reakcije fanova, da sazna koje su im pjesme omiljene i jesu li se pronašli u nekoj od njih. Priznala je da nakon razvoda od supruga, koji joj je bio dugogodišnji saradnik, nije znala gdje početi u snimanju te da joj je za novi album trebala velika hrabrost.Sarađivala je sa producentima kao što su Jake Gosling, poznat po radu sa Edom Sheeranom i bendom One Direction, te Marrhewom Komom, koji radi sa Zeidom, a na albumu se pojavljuju i moderniji zvuci poput tropical housea."Nisam htjela da se ograničavam. Kada pišem ne slušam muziku na radiju, ali moj 16-godišnji sin Eja Lange u svojoj sobi stalno nešto snima. Trenutno mu je najdraži EDM (electronic dance music), tako da ti zvuci uvijek dolaze iz njegove sobe. To je neminovno utjecalo i na moje uho", priznala je pjevačica koja na omotu albuma "Now" nosi rukavice sa uzorkom leopardove kože, kao što je bila odjeća u njenom legendarnom spotu za pjesmu "That Don't Impress Me Much" iz 1997. godine. Na pitanje je li to bilo namjerno, odgovorila je. "Ustvari uopšte nismo planirali da to bude tema, ali se odlično uklopilo".Govoreći o omiljenim riječima pjesama s novog albuma ističe da je to svakako sa posljednje numere "All in All" koja najbolje opisuje njen put u proteklih 15 godina i trenutni umjetnički prostor: "Ja sam i dalje ja, ali sam se promijenila".