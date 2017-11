Današnjoj konferenciji za medije na kojoj je javnost upoznata o detaljima proslave Nove godine prisustvovao je i slavni pjevač Zdravko Čolić Čola, zvijezda ovogodišnjeg javnog dočeka ispred Vječne vatre u Sarajevu.

Čola je kazao da je prošlogodišnji veliki doček Nove godine u Sarajevu s Dinom Merlinom fantastično odjeknuo u javnosti, a da se potom on odlučio ući u tu priču.



"Sarajevo ranije nije organizovalo pompezne dočeke. Radujem se i zahvaljujem jer ste me predložili. Ja pripadam ovom gradu, poštujem ga i prihvatam da budem tu bez obzira na druge ponude", rekao je Čolić.



Dodao je kako je riječ o posebnoj emotivnoj priči koja nije vezana za novac, jer je Sarajevo njegov grad.



"Emotivni pristup važniji je od zarade, iako je i ona važna", rekao je poznati muzičar.



Istaknuto je da će produkcija biti vrhunska i da Čolina ekipa već radi na organizaciji.



"Novogodišnji nastupi su posebna fešta. To nisu solistički koncerti, već veselje koje pripada svima nama pa se razlikuju program, atmosfera, ukrasi...", najavio je dodajući kako će biti "sretno i berićetno".