Bihaćki bend Grefran osnovan je davne 1993. godine u gradu na Uni, kada su trojica prijatelja odlučili napraviti bijeg u neki njihov bolji svijet – punka i grunge rocka. Prije nekoliko dana Bišćani su izbacili spot za pjesmu "Sekret", što je bio povod za razgovor s članovima neobičnog benda.

Od samih početaka Grefran se bavi autorskim radom i komponovanjem autorskih pjesama. Bend je učestvovao na raznim festivalima i koncertima, najviše na području USK, a imali su i mnoštvo solo gaža po mnogim bihaćkim klubovima.Članovi benda Alen Alijagić - vokal i ritam gitara, Ferhat Ferhatović - bass gitara, Miloš Janjičić - bubanj i Rasim Mujagić - solo gitara objavili su prije nekoliko dana spot za pjesmu "Sekret"."Velika je privilegija izdvojiti se i pisati nešto o sebi ili o društvu oko sebe. Jednoličnost i laž su savršen spoj idiotizma i nakaradne frustracije u čitavom tom procesu odrastanja i stasavanja čovjeka u jednu kompaktnu cjelinu", govori Alen Alijagić o novoj numeri.Pjesma je s njihovog novog albuma "Variola Vera", a krajem decembra prošle godine izbacili su i još jedan spot za pjesmu "Sinkopa", s istog albuma."Album smo snimali u Mostaru u studiju Pavarotti. Uspjeli smo ga snimiti za tri dana, s tim da je jedan dan ostavljen za vokale. Bilo je veliko zadovoljstvo raditi s ekipom iz studija, posebice s producentom albuma Sašom Karabatakom. U početku procesa smo bili skeptični, odnosno ni sami nismo vjerovali da ćemo napraviti baš ovakvu fenomenalnu stvar", kažu momci iz benda, dodajući da je u pripremi još jedan album koji će snimati uživo u prostorijama benda ovog ljeta.Na pitanje šta misle o muzičkoj sceni u našoj zemlji, a posebice u Krajini, bihaćki rockeri kažu da je stanje katastrofalno i da se to vidi iz priloženog."Rad na sebi kao autoru ili usavršavanju benda više ne postoji, ako govorimo o autorskom radu. Rock kao takav mora se živjeti, u protivnom nema napretka, dobre pjesme i albuma. Također, mlađe generacije više ne vidimo s gitarom po parkovima", govore.Za sebe kažu da nemaju uzora, pogotovo u BiH, dodajući da su već dovoljno stari za takvo nešto."Ne znamo postoje li u našoj zemlji bendovi slični nama, ali ako postoje teško im je doći do nekog početka na sceni. U suštini, ni nama nije lako jer se i dalje borimo i nismo do kraja uspjeli u svom naumu. Ako se do kraja ostvarimo, to bi bilo savršeno za nas", kažu momci iz benda, ističući da se publika i dalje "okreće" starim, provjerenim i sigurnim bendovima iz 70-ih, 80-ih i 90-ih godina.Sve u svemu, poklonici ovog muzičkog pravca smatraju da ni Grefran po kvalitetu ne zaostaje za trenutnim renomiranim bendovima iz Amerike ili Francuske, gdje je grunge mnogo rasprostranjeniji žanr.Oni koji prvi put čuju njihove izvedbe, pogotovo na engleskom jeziku, i ne pomisle da dolaze s Balkana.