Nakon predstavljanja tri nove pjesme, Chris Brown je objavio i dugoočekivani dupli album "Heartbreak on a Full Moon" koji sadrži čak 45 novih pjesama na kojima je popularni R&B pjevač sarađivao s brojnim muzičarima i producentima.

Album će biti pušten u prodaju 3. novembra, ali sve pjesme već se mogu poslušati na Youtubeu ili skinuti s popularnih internet muzičkih platformi. Ovo je osmi album 28-godišnjeg pjevača. Prvi album "Chris Brown" objavio je 2005. godine, a prije ovog je 2015. snimio album "Royality.Na novom albumu Chris je ugostio brojna poznata imena kao što su Dej Loaf, Lil Yachty, Usher, Gucci Mane, Yo Gotti, Kodak Black, A Boogie Wit da Hoodie, Jhene Aiko, R Kelly i mnogi drugi.Baš kao što naziv albuma kaže, na naslovnici "Heartbreak on a Full Moon" je naslikan rozi mjesec sa srcem koje krvari u sredini. Sudeći prema pregledima na Youtubeu, publici se s novog Brownovog albuma najviše sviđaju pjesme "Only 4 Me", "Tempo, "Confidence" i "Hope You Do".