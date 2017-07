Cara Delevingne objavila videospot za svoju prvu pjesmu "I Feel Everything"

Manekenka i glumica Cara Delevingne, koja se dosad pokazala uspješnom u modnom i filmskom svijetu, uplovila je i u muzičke vode objavivši prvu pjesmu "I Feel Everything" i videospot za nju.

Pjesma koju je producirao Pharrell Williams snimljena je za film "Valerian and the City of a Thousand Planets" u kojem Delevingne glumi zajedno s Danom DeHaanom, Cliveom Owenom, Rihannom i Ethanom Hawkeom. Kroz spot su prikazane i pojedine scene iz filma, a Delevingne nije morala puno razmišljati o odjeći s obzirom na to da je stalno u odijelu.



"Film je fantastičan jer se u njemu iza svih tih vizualnih efekata krije odlična priča s odličnim likovima. Veoma je zabavan", rekla je Delevingne.



U spotu se popularna 24-godišnja Britanka pojavljuje s perikama u plavoj, crvenoj i crnoj boji. Prema brojnim kritikama, Delevingne je mnoge iznenadila vokalnim sposobnostima koje bi je, s obzirom na dasadašnju slavu, mogle vinuti i među muzičke zvijezde.



Podsjećamo, Delevingne je prije četiri godine snimila i duet s prijateljem Willom Heardom "Sonnentanz". Već tada je pokazala kako ima dubok i zanimljiv glas.