U srijedu navečer je završen takmičarski dio 6. Sarajevo Rock Festivala, a pobjednik je sarajevski band East Time.

U srijedu navečer je završen takmičarski dio 6. Sarajevo Rock Festivala, a pobjednik je sarajevski band East Time.

Sinoćnjim svirkama u sarajevskom rock & jazz clubu Underground završen je takmičarski dio ovogodišnjeg Sarajevo Rock Festa.



Žiri u sastavu Almas Smajlović (Erogene Zone), Emir Jugo (Letu Štuke), Tanja Djurović (S Tanjom na Ti), Admir Obarčanin (Undergrounderi) i Kemal Čebo (Futavci) su imali težak zadatak s obzirom na to da se u finalu našlo osam odličnih bandova. Nakon vijećanja žiri je pobjednikom proglasio band East Time iz Sarajeva. Drugoplasirani su bili cazinjanski rokeri pod imenom Selim III, a treće mjesto je osvojio banjalučki band Hangover čiji vokal Tina nikog ne ostavlja ravnodušnim.



U nastavku Sarajevo Rock Festa večeras u Undergroundu nastupa kultni sarajevski band Konvoj, petak je rezervisan za Pochka and New Primitives, dok će Sarajevo Rock Fest u subotu zatvoriti Čebo i Futavci koji su zapravo bili domaćini, uz Admira Obarčanina Beću koji je u ime kluba Underground organizovao veći dio festivala sa naglaskom na takmičarski dio.



Svirka bandova Konvoj i Futavci počinje od 22:30 sati, dok će Pochko and New Primitives startati od 23:30 sati.



Ulaz na sve koncerte će biti besplatan osim 17.8. za Konvoj kada će cijena ulaza biti 7 KM, a karte se mogu kupiti na šanku u Undergroundu i u caffeu Rajvosa.