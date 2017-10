Bryan Adams

Poznati kanadski muzičar Bryan Adams fanove širom svijeta iznenadio je objavom potpuno nove pjesme "Please Stay", kojom najavljuje izlazak bogatog best of kompilacijskog izdanja "Ultimate".

Poznati kanadski muzičar Bryan Adams fanove širom svijeta iznenadio je objavom potpuno nove pjesme "Please Stay", kojom najavljuje izlazak bogatog best of kompilacijskog izdanja "Ultimate".