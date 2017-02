Većini fanova popularnog američkog muzičara Brucea Springsteena bi bilo dovoljno da samo stoje pored njega, ali je mladić po imenu Nathan Testa imao priliku i svirati s njim, ali i dobiti nekoliko korisnih, muzičkih savjeta.

Većini fanova popularnog američkog muzičara Brucea Springsteena bi bilo dovoljno da samo stoje pored njega, ali je mladić po imenu Nathan Testa imao priliku i svirati s njim, ali i dobiti nekoliko korisnih, muzičkih savjeta.

Springteen je tokom turneje u Australiji, između dvije pjesme pozvao mladića po imenu Nathan Testa da mu se pridruži na sceni.



Testa mu je pomogao odsvirati popularnu Springsteenovu iz 1973. "Growin' Up".



"Znate sve na gitari? Vi to možete. Hajde“, rekao je Springsteen.



Madić je skočio na scenu, a neko iz organizacije mu je odmah dao akustičnu gitaru. Tako je imao priliku s jednom od najvećih muzičkih ikona nastupati zajedno.



"Kada sam bio tvojih godina, dobio sam svoju prvu gitaru. Donio sam je kući. Tada sam shvatio da nije bitno koliko dobro sviraš već koliko dobro izgledaš dok to radiš", rekao je Springsteen mladiću.



Ispričao mu je kako je stao pred ogledalo i pokušao nekoliko različitih poza.