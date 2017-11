Bruce Dickinson za Rolling Stone: Četiri dana u ratnom Sarajevu izgledala su kao čitav život

Bruce Dickinson (Foto: EPA-EFE)

Frontmen Iron Maidena i solo umjetnik Bruce Dickinson napisao je knjigu "What Does This Button Do?" u kojoj govori o slavi njegove grupe, sviranju u ratnom Sarajevu, oporavku nakon pada sa scene, borbi s rakom... Iako je dugo odbijao pisati o svom životu, u nedavnom intervjuu za magazin Rolling Stone otkrio je šta mu je promijenilo mišljenje.

Frontmen Iron Maidena i solo umjetnik Bruce Dickinson napisao je knjigu "What Does This Button Do?" u kojoj govori o slavi njegove grupe, sviranju u ratnom Sarajevu, oporavku nakon pada sa scene, borbi s rakom... Iako je dugo odbijao pisati o svom životu, u nedavnom intervjuu za magazin Rolling Stone otkrio je šta mu je promijenilo mišljenje.

"Nikad nisam volio autobiografije. Proteklih najmanje deset godina ljudi su me molili da napišem ovu knjigu, ali ja sam se odupirao i govorio kako još nisam završio", kazao je Dickinson.



Međutim, kad je dobio rak, promijenio je mišljenje.



"To je početak jednog potpuno novog poglavlja u vašem životu. Pomislio sam, s obzirom da imam kraj, početak je poprilično lagan. Tako sam počeo pisati moju priču u bilježnicama s koledža", ispričao je umjetnik.



Poenta knjige, kaže Dickinson, jeste da ispriča zanimljive i velike priče, a ne da otkriva neke detalje iz njegovog života.



"Sretan sam što mogu otkriti stvari o sebi, ali to nije moj posao, niti je moralno otkrivati stvari o drugim ljudima koje oni ne bi voljeli otkriti o sebi. Ostavio sam žene, djecu i razvod po strani s obzirom da to nije njihova knjiga na neki način. Kad ste slavna osoba, sviđalo vam se to ili ne, sve što kažete u knjizi, masovno utječe na druge ljude. Ne trebam se prepuštati pohotljivim stvarima i tračanju. Nema smisla", kaže Dickinson.



Frontmen Maidena napisao je u knjizi kako su ga u djetinjstvu ismijavali jer je nizak. Kako je kazao, cijeli život je proveo zaboravljajući kako je visok oko 1,6 metara.



"Moj sin se uvaljivao u brojne nevolje govoreći ljudima istinu. Često sam mu znao reći kako neke stvari jednostavno ne treba izgovoriti, iako su istina. Pitao me zašto, a odgovoarao sam mu kako je komplicirano i kako je to dio odrastanja", prokomentarisao je Dickinson.



U razgovoru za Rolling Stone legendarni umjetnik se prisjetio posjete opkoljenom Sarajevu 1994. godine. Iako je boravio tek četiri dana u ratom zahvaćenom glavnom gradu BiH, Dickenson kaže da je izgledalo kao čitav život.



"Kada sam se vratio u zapadni svijet gdje je sve bilo u duhu Božića i kupovine, samo sam pomislio kako niko nije svjestan toga koliko smo sretni što nismo u situaciji u kakvoj su bili ljudi u Sarajevu. Čovječanstvo je u isto vrijeme nevjerovatno inspirativno i razočaravajuće kada odete u ratnu zonu koja izvlači ono najbolje i najgore iz svakog čovjeka. Vidite nevjerovatnu nesebičnost, ali i užasnu brutalnost i okrutnost. Ne možete vjerovati šta ljudi mogu uraditi drugim ljudima. Sarajevo je bilo pod najdužom opsadom u historiji, puno duže od Stalingrada. Ljudi su ovdje živjeli kao pacovi. Postoji nevjerovatan dokumentarac o tome "Scream for Me Sarajevo" koji prati priču dolaska Iron Maidena u ovaj grad tokom rata. Sarajevo je bio divan i kultivisan grad. Olimpijske igre su održane tamo 1984. godine. Kako se to moglo desiti? Kako se rat mogao desiti? Ljudi su ubijali jedni druge sasvim normalno. Pomislite kako vas samo otkucaj srca dijeli od toga da takva situacija zadesi bilo koga u svijetu", kazao je Dickinson.



Novinar Rolling Stonea potom je prokomentarisao kako je posjeta Sarajevu zaista ostavila veliki trag u životu Dickinsona, na što je on odgovorio kako zaista jeste.



"Možete samo zamisliti kako je vojnicima u takvim okruženjima, bilo da je to Irak, Afganistan, Sarajevo, Bosna... Vidite takve užasne stvari", dodao je umjetnik.



Dickinson je prije dvije godine ponovo boravio nekoliko dana u Sarajevo povodom snimanja filma "Scream For Me Sarajevo". Film je premijerno prikazan prošle godine.



Engleski metal pjevač u intervjuu za Rolling Stone pričao je i o drugim aktivnostima u njegovom životu. Podsjećamo, Dickinson je odličan u mačevanju, pilot je Boeinga 757, novinar, profesor historije, na Discovery kanalu snima dokumentarne filmove "Flying heavy metal" gdje testira sve vrste aviona, a na BBC-u je voditelj muzičke emisije te na kraju vodi i humanitarnu organizaciju.