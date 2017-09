Bend Dubioza kolektiv predstavio je danas videospot za pjesmu "Treba mi zraka". Riječ je o nedovršenoj pjesmi legende hrvatske muzičke scene Dine Dvornika koja je napisana 2003. godine, a koju je najpopularniji bh. bend producirao u svom stilu.

Bend Dubioza kolektiv predstavio je danas videospot za pjesmu "Treba mi zraka". Riječ je o nedovršenoj pjesmi legende hrvatske muzičke scene Dine Dvornika koja je napisana 2003. godine, a koju je najpopularniji bh. bend producirao u svom stilu.

"Haris Čustović i Dino Dvornik autori su ove pjesme koju nisu završili zbog Dinine prerane smrti. Haris nam je predložio da je završimo, jer bi bilo šteta da se to što je ostalo iza Dine ne objavi. Kada smo je čuli pokušali smo je približiti nekom našem stilu, a u isto vrijeme smo željeli da pjesma ostane u istom ruhu u kojem je napisana. Na prvu nam je zvučala odlično i veoma smo sretni zbog finalnog rezultata", rekao je Brano Jakubović Dubioza kolektiva za Klix.ba.



S obzirom na to da je zaista riječ o neočekivanom duetu, jer niko nije mislio da će čuti glas Dine Dvornika u novoj Dubiozinoj pjesmi, slušaoci su zaista bili iznenađeni.



"Nama je drago da smo imali priliku kroz pjesmu odati počast Dini Dvorniku i još jednom podsjetiti sve na njegove radove", rekao je Brano.



Pjesma "Treba mi zraka" u petak je puštena na radiju i digitalnim servisima, a danas je predstavljen videospot. Članovi Dubioze tek očekuju reakcije, a Brano naglašava da mediji nikada nisu bili više zainteresirani za neki njihov singl.



Naglašava da je muzika pokojnog Dine Dvornika imala moć da dopre do ljudi koji za taj stil muzike uopće nisu bili zainteresirani.



"Dino je nezaobilazan dio muzičkog štiva bivše Jugoslavije bez obzira na to da li si fan ili nisi. Njegova muzika je komunicirala s veoma širokim krugom ljudi, a nikada nije bila kreirana isključivo za komercijalne svrhe i imala je svoj specifičan stil", rekao je Brano.



Dubioza kolektiv trenutno je u studiju gdje završavaju miks novog albuma na našem jeziku. Novi album planiraju objaviti početkom novembra, a punom parom pripremaju se i za koncert koji će 1. decembra održati u sarajevskoj Skenderiji.