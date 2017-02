Američki muzičar Bob Dylan će 31. marta objaviti trostruki album američkih klasika. Album je producirao Jack Frost, a snimljen je u studiju Capitol s bendom koji Dylana prati na turneji.

Američki muzičar Bob Dylan će 31. marta objaviti trostruki album američkih klasika. Album je producirao Jack Frost, a snimljen je u studiju Capitol s bendom koji Dylana prati na turneji.

Na svakom CD-u albuma "Triplicate" naći će se deset tematski povezanih pjesama koje će činiti tri cjeline: "Til The Sun Goes Down", "Devil Dolls" i "Comin’ Home Late" i sadržavat će odabrane pjesme američkih tekstopisaca.Dylan je i na prethodnim albumima "Fallen Angels" i "Shadows in The Night", koji su nominirani u kategoriji najboljeg tradicionalnog pop vokalnog albuma, pjevao obrade Franka Sinatre.