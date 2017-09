Beyonceina muzika izučavat će se na Univerzitetu u Kopenhagenu

Foto: EPA

Studenti na Univerzitetu u Kopenhagenu moći će slušati predmet Beyonce, spol i rasa, a na časove se već prijavilo 75 studenata.

Studenti na Univerzitetu u Kopenhagenu moći će slušati predmet Beyonce, spol i rasa, a na časove se već prijavilo 75 studenata.

Predmet će se predavati na sličan način kao i drugi predmeti iz kulture, kao što je opera, a interes za izučavanje njenog rada bio je tako velik da su predavanja premještena u veću salu.



"Analizirat ćemo njene pjesme i muzičke videosnimke, a fokusirat ćemo se na spol, seksualnost i rasu", rekao je profesor Erik Steinskog.



On je također rekao da je Beyonce Knowles veoma važna za razumijevanje svijeta u kojem živimo, jer je jedna od najvećih pop pjevačica.



Univerzitet u Kopenhagenu nije prvi koji je u nastavni program uvrstio izučavanje muzike ove pjevačice, prije nekoliko godina to je uradio i univerzitet Rutgers u New Yerseyu,