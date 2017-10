Bend Letu štuke nakon duže pauze predstavio singl i videospot "Bože zdravlja"

Legendarni sarajevski bend Letu štuke nakon duže pauze predstavljaju novi singl "Bože zdravlja" za koji su snimili i spot.

"'Bože zdravlja' je na neki način moj izvještaj o vremenu provedenom u odsustvu sa scene. Ona govori o mom viđenju svijeta kakav je postao. Dakle, u suštini jedna naizgled intimna pjesma šireg konteksta. Video su realizirali 'Horrible people' pod vodstvom reditelja Gorčina Zeca", rekao je frontmen benda Dino Šaran.



Nova pjesma benda Letu štuke ujedno je i najava njihovog novog albuma.



"Kada sam prvi put poslušao pjesmu 'Bože zdravlja' doživio sam je kao neku vrstu Odiseje, odnosno svojevrsnog putovanja. Odatle je nastala ideja junaka, tačnije putnika koji traga za svojom 'vatrom'. To je bila polazna tačka za saradnju sa Dinom Šaranom koji je svojim prijedlogom Hercegovine kao idealne lokacije upotpunio cjelokupnu viziju. S obzirom na to da hercegovački krajolik oduvijek smatram filmičnim i inspirativnim, rado sam prihvatio izazov te smo tako visoravan Morine, u okolini Nevesinja, usvojili kao mjesto radnje u ovoj priči. Ova prelijepa i na neki način nadrealna priroda je, sama po sebi, inspirisala kreaciju. Samo putovanje, boravak na terenu, kao i snimanje postali su dio naše zajedničke Odiseje, a naša fenomenalna mala ekipa istovremeno je uspjela raditi i uživati u procesu stvaranja", rekao je reditelj Gorčin Zec.



Podsjećamo da je u prodaji album "Best of Letu štuke" na kojem se nalazi 17 pjesama ovog benda.