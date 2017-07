U organizaciji Udruženja "Kali Sara - RiC" u studiju Esad Arnautalić koji je smješten u prostorijama Muzičke produkcije BHRT-a promovisan je CD grupe Sarajevo Gipsy Band.

S obzirom na to da je većina članova Sarajevo Gipsy Banda zaposlena na BHRT-u, grupa je i nastala u prostorijama Muzičke produkcije BHRT-a."Jednostavno se rodila ideja za autohtonom romskom muzikom jer je ona na ovim prostorima malo zaboravljena. Mi smo to upakovali u neke naše aranžmane i nadam se da će biti prihvaćena i da će se dopasti ljudima", rekao je Jasmin Pandžić.Ističe da su na ovom projektu intenzivno radili više od godinu dana i da su s posebnom pažnjom pristupili svakoj pjesmi."Kada me moj prijatelj Jasko nazvao i predložio mi ovo pitao sam ga da li nas je to neko osvjestio pa smo došli pameti. To sam rekao jer posljednjih dvadeset godina ne čujem nigdje u Sarajevu, a ni BiH romsku muziku uživo", rekao je Dervo Sejdić ističući kako će, zahvaljujući entuzijastima, ovaj projekt sigurno nastaviti trajati.Sarajevo Gipsy Band ima šest članova, a na njihovom prvom CD-u nalazi se deset autohtonih romskih pjesama snimljenih u novim aranžmanima i etno stilu s primjesama jazza."Nadam se da će bend zaživjeti i da ćemo imati priliku, zajedno s Romima, uživati u dobroj, lijepoj, autohtonoj i novokomponovanoj romskoj muzici i da će romske muzike biti sve više na prostoru BiH", zaključio je Pandžić.