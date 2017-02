Austrijanac Tom Neuwirth koji je pobijedio na Eurosongu 2014. godine kao bradata žena Conchita Wurst sa pjesmom "Rise Like a Phoenix" izjavio je njemačkim medijima kako smatra da je Conchiti došao kraj.

On je rekao da želi promjene u karijeri i da je u potrazi za nečim novim zbog čega misli da je došlo vrijeme da ubije svoj ženski alter ego."Sa bradatom ženom sam od Eurosonga sve osvojio. Nije mi više potrebna“, rekao je on u intervju za njemački listi Welt am Sonntag.Neuwirth je dodao da će uskoro imati 30 godina i da je s vremenom počeo sam sebi postavljati određena pitanja pri tome ističući da nikada nije želio da bude žena."Kad mi se muškarci udvaraju kao Conchiti, nimalo me to ne uzbuđuje. Tada se osjećam potpuno aseksualno", kazao je on.