Legendarni američki pjevač, kantautor i gitarista Tom Petty preminuo je danas nakon što je u nedjelju navečer pronađen bez svijesti u svom domu u Malibuu.

Šezdesetšestogodišnja rock legenda prebačen je u bolnicu Santa Monica i priključen na aparate. Nažalost, preminuo od posljedica srčanog udara.Petty je postao poznat 1976. godine sa svojom grupom Petty and the Heartbreakers. Njihovi hitovi "American Girl", "Free Falin", "Refugee" i "I Won't Back Down" su bili u vrhovima muzičkih top lista.Petty je bio i član kolektiva Traveling Wilburys u kasnim 80-im godinama, uz Boba Dylana, Georgea Harrisaona, Roya Orbisona i Jeffa Lynnea.Prošlog ponedjeljak je završio turneju povodom 40. godišnjice benda, koju je započeo aprilu na Hollywood Bowlu. Prošle godine saopćio je kako će ovo biti posljednja turneja benda."Svi smo prešli šezdeset godina. Imam unuku koji želim viđati što više. Ne želim ostatak života provesti na putu, a zbog ove turneje me neće biti mjesecima. Ona je vrlo mala i to mi je mnogo vremena", kazao je prošlog decembra za magazin Rolling Stone.