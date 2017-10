Alen Islamović: Donna je bila veliki borac i mnogo će nedostajati svojim Bišćanima

Alen Islamović i Donna Ares (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Popularni pjevač i rođeni Bišćanin Alen Islamović kazao je za Klix.ba da je Donna Ares bila do posljednjeg momenta veliki borac i nedostajati svim stanovnicima grada na Uni.

Popularni pjevač i rođeni Bišćanin Alen Islamović kazao je za Klix.ba da je Donna Ares bila do posljednjeg momenta veliki borac i nedostajati svim stanovnicima grada na Uni.

"Jako mi je žao što se to desilo. Ona je stvarno bila veliki borac. Dugo se borila sa svojom teškom bolešću, međutim desilo se to što se desilo. Mnogo će Donna nedostajati svojim Bišćanima koji su vjerovali u nju i to što je postigla na estradi", rekao je Islamović.



On je istakao da je ona jedna od rijetkih muzičara i pjevača porijeklom sa prostora Unsko-sanskog kantona i ovog dijela Bosne i Hercegovine koja se uspjela probiti i postići zavidne uspjehe na bh. i regionalnoj muzičkoj sceni.



"Falit će nam svima. Mislim da će ona naći neki svoj mir kojeg je tražila već duže vrijeme. Tamo gdje je otišla sigurno će joj biti puno bolje nego na ovom svijetu", kazao je Islamović.