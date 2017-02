Od 2003. godine, kada je kročila na muzičku scenu, srbijanska pop diva Aleksandra Radović se izdvaja kvalitetnim pjesmama i dosljednošću koja je na današnjoj muzičkoj sceni zaista rijetkost. Nakon 2016. godine, u kojoj je mnogo eksperimentisala, i nakon duge diskografske pauze objavila je novi album "Carstvo" i u 2017. je ušla radno. Pripreme za koncerte i regionalnu turneju su počele, a tim povodom je za Klix.ba govorila o "Carstvu" i muzičkoj sceni danas.

Publika željna kvalitetne muzike

Djecu učim da je teži put bolji put

Aleksandrin album "Carstvo", koji je objavljen u decembru prošle godine, njeni fanovi čekali su punih sedam godina. Na osam novih pjesama publika je odlično reagirala, a reakcije su fenomenalne. Objašnjava nam kako je tako dugu pauzu napravila zbog tužne situacije na muzičkoj sceni."Ne kažem da je sada drugačija, ali mi je dosadilo da čekam neki pravi momenat, jer je postalo očigledno da u nekoj skorijoj budućnosti ne bi došao", rekla je Aleksandra ne krijući sreću zbog pozitivnih komentara.Autori tekstova i muzike su njeni dugogodišnji saradnici Aleksandra Milutinović i Goran Kovačić. Album se svodi na ljubavne tekstove, a Aleksandra ističe da svaka ima djelić života u sebi, njenog ili nekog njoj bliskoj te da je riječ o albumu bez patetike, loših emocija, riječi i nepotrebnih stvari."Ljubav i dobri odnosi. Svi ti tekstovi su određeni trenutak i nemaju veze s onim što se trenutno sluša. Riječi mojih pjesama nemaju aktuelne teme - alkohol, izlasci i ostalo. Željela sam da tekstovi mojih pjesama budu čista ljubav koja jeste, koja je bila ili će biti, ali je oslobođena te prljavštine", bila je iskrena.Ona maestralno muzikom prenosi emociju, a kaže da to nije teško. Vjerovatno zbog toga što pjeva o najljepšim emocijama i ličnog pečata jake, samosvjesne žene koji ostavlja, važi za jednu od najboljih i najpopularnijih srbijanskih pjevačica. Ipak, Aleksandri, koja se muzikom bavi iz ljubavi, to nije najbitnije."Najbitnije mi je da ostanem dosljedna sebi, da moje dijete bude ponosno na ono što sam radila, da možda neke nove generacije požele nekad obraditi neku moju pjesmu i da ostavim dobru poruku mladim. Javne ličnosti imaju utjecaj na velike narodne mase, a posebno na omladinu i djecu i u tom smislu mislim da je moj zadatak da mladima budem primjer svojim ponašanjem, govorom, obrazovanjem i izgledom", rekla je dodajući kako je u javnosti previše obratnih primjera.S obzirom na to da je zaista dosljedna svojim stavovima, da je od njenih kolega izdvaja i sposobnost da čuva svoju privatnosti i svoju karijeru gradi strpljivo i bez skandala, Aleksandra zaista može biti primjer i mlađim kolegicama i mladima."Jednostavno, takav sam tip da me nije lako pokolebati, mada se stalno nameću ti neki trendovi da nešto moraš uraditi, snimiti, obući i slično. Ja mislim da se ništa ne mora i da su ljudi željni kvaliteta. Uvijek postoje ljudi koji žele čuti dobru pjesmu, otpatiti uz nju ili se zaljubiti. Mislim da je previše poziva na nemoral, a premalo poziva na ljubav. Zato mislim da je tu negdje važno ostati čist", poručila je.Činjenica je da muzičkoj sceni danas ne možemo posvetiti mnogo lijepih riječi. Smatra to i naša sagovornica koja kaže da je to naša propast, krivica i neuspjeh."Imamo onakvu realnost kakvu stvorimo. Mediji imaju veliku moć i bombarduju nas šundom, nemoralom, kičom, vulgarnošću, neukusom i prostaklukom svake vrste. Najtužnije je što mi to možemo promijeniti. Svi mi kažemo kako ne čitamo žutu štampu, ali čim se prodaje znači da ljudi to čitaju. Isto je i sa reality programima. Kad bismo prestali to gledati i kupovati takve novine imali bismo potpuno drugu sliku stvarnosti i neku šansu za bolju budućnost. Ovako, mislim da je realno nemamo", rekla je Aleksandra.Iako njeno lice rijetko gledamo na stranicama žute štampe, Aleksandra kaže da je nemoguće zaštititi se od toga i napominje kako je posljednjih osam mjeseci bila po takvim magazinima skoro svaki dan. Kaže da se trudi zaštititi svoje dijete i porodicu, jer ne želi da oni budu dio "prljave strane njenog posla"."Nemam komentar na to. Ako je njihov posao da pišu takve stvari, moj je da pjevam. Nemam potrebu da se uplićem ni u kakve gluposti ni da nešto demantujem. Uostalom, ja apsolutno nemam potrebu da se eksponiram i bila bih najsretnija kada bih mogla biti samo radijska pjevačica, da mogu snimati albume koji će se puštati po radio stanicama, a da ljudi uopće ne znaju kako ja izgledam", pojasnila je Aleksandra.Na muzičkoj akademiji završila je Odsjek za muzičku pedagogiju, što implicira da je oduvijek željela učiti djecu pjevanju. Uspješno to radi već 11 godina, a priznaje da bi se u budućnosti voljela posvetiti samo tome. A djeca od ove muzičke dive mogu naučiti još mnogo toga."Osim pjevanju, učim ih da je najvažniji obraz i da uvijek treba poći od toga da li ćeš se stidjeti zbog nečega što si uradio i da li ćeš to moći pogledati za dvije godine. Da li ćeš moći da prosto pogledaš sebe u ogledalu na kraju ili početku. Učim ih da je taj teži put bolji put i ukazujem im sve vrijeme na muke koje postoje u ovom poslu. Djeca danas samo žele da budu poznata, čak je novac u drugom planu. Ja ih učim da to nije bitno i da im to što dođe poslije uz ovaj posao neće ni prijati. Jer nikom normalnom ne prija slava", rekla je Aleksandra.S obzirom na to da ima mnogo obaveza priznaje da neki aspekt života uvijek mora trpjeti, jer se čovjek ne može svemu kvalitetno posvetiti."Zaista se trudim, ali je to bukvalno u krajnjim granicama mojih mogućnosti jer malo spavam, mnogo vremena provodim u putu, malo spavam u hotelima, a sve to kako bih što manje odsustvovala i kako bih se što prije vratila kući svom djetetu", otkrila je Aleksandra.Privatno je, kaže, kao i svaka druga žena. Kada ne pjeva čita uz čaj, u tišini, bez muzike i televizije.