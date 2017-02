Lady Gaga je bila zvijezda poluvremena 51. Super Bowla. Prvo se bacila s krova stadiona NRG u Houstonu, okupana svjetlom stotina dronova, a onda je izvela niz svojih pjesama, energično kako samo ona zna.

Lady Gaga je bila zvijezda poluvremena 51. Super Bowla. Prvo se bacila s krova stadiona NRG u Houstonu, okupana svjetlom stotina dronova, a onda je izvela niz svojih pjesama, energično kako samo ona zna.

Mijenjajući kostime dvaput, pustila je da njena muzika 12 minuta govori umjesto nje. A set je bio prepun hitova, od slavne "Poker Face" do "Just Dance" i "Telephone". Pratila ju je armija plesača pa iako nije napravila ništa poput izlaska iz jajeta ili mazanja krvlju, kao na dodjeli Grammyja 2011. i turneji "Monster Ball" 2009. godine, njen nastup bio je uistinu spektakularan."Bez obzira na to jesam li crna, bijela ili bež, rođena sam da budem hrabra", pjevala je američkoj publici na stadionu i pored malih ekrana, a procjenjuje se da je Super Bowl pratilo 110 miliona ljudi.Iako su mnogi očekivali da će njen nastup biti s dozom politike, ona se okrenula promociji inkluzije i prihvatanja drugačijeg.Njen glas bio je snažan i rezonantan uprkos svim akrobacijama i samo jednoj baladi "Million Reasons".Nastup je završila pjesmom "Bad Romance", odbacivši mikrofon, uhvativši loptu i bacivši se u masu.