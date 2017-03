Muzička diva Adele prekinula je rasprodani koncert u Sydneyju nakon što je 47-godišnja obožavateljka morala biti prebačena u bolnicu jer je, kako je kasnije obajavljeno, doživjela srčani udar.

Na snimku koji je na društvenim mrežama postao viralan može se vidjeti kako je Adele prekinula koncert kako bi se uvjerila da je sa ženom kojoj je pozlilo sve uredu."Oprostite, možemo li stati? Tu je neko kome nije dobro i zabrinuta sam jer ovu pjesmu prati vatromet, a ja ne želim da je preplašim", rekla je Adele kada je čula da se jedna osoba na koncertu onesvijestila.Incident se dogodio prije nego je Adele trebala otpjevati "Rolling In The Deep".Na drugom koncertu u Sydneyju britanska diva je obožavateljki, koja je na njenom koncertu doživjela srčani udar, uputila iskrene želje izrazivši nadu da će ubrzo ozdraviti."Na ovom dijelu koncerta sinoć je jednoj ženi bilo veoma loše. U tom trenutku sam prekinula nastup kako bih provjerila je li sve uredu. Još uvijek ne znam da li je dobro, ali večeras bih voljela ovu pjesmu otpjevati za nju", rekla je Adele i posvetila joj pjesmu "Take It All".