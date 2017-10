Muž Angele Merkel je istaknuti hemičar koji se rijetko pojavljuje u javnosti

Foto: EPA-EFE

Njemačka kancelarka Angela Merkel smatra se jednom od najutjecajnijih žena u svijetu politike. Iako se mnogo zna o njoj i njenom životu, njen suprug se trudi da bude daleko od kamera.

Joachim Sauer nije dao niti jedan intervju otkako je njegova supruga došla na vlast, a to je bilo prije 12 godina. Nije se pojavio ni kada je u posjetu stigla kraljica Elizabetha jer je, kako je tada Merkel rekla, bio na poslu.



On je istaknut naučnik iz polja kvantne fizike, a predaje na Univerzitetu Humboldt u Berlinu. U javnosti se pojavio tokom njenog godišnjeg hodočašća na festivalu opere Bayreuth, a njemački mediji su ga tada nazvali "fantomom opere".



Nije prisustvovao ni Angelinom izboru u Bundestagu, niti njenoj inauguraciji. Kazao je kako je događaj pratio putem televizije u svojoj laboratoriji. Suprugu je pratio na samitu G7 2015. godine u Japanu, te u Washingtonu 2011. godine kada je Barack Obama uručio Merkel Medalju slobode.



O njegovim političkim opredjeljenjima se ne zna ništa. Jedan je od sedam članova odbora povjerenika Fondacije Friede Springer. Bio je jedan od značajnih naučnika na institutu u bivšoj Istočnoj Njemačkoj.



Njegova istraživanja dovela su do boljeg razumijevanja struktura i aktivnosti nekih katalizatora poput zeolita, posebno njihove kiselina, kao tumačenje NMR spektra jezgra Si-29 i kvadripolarnih jezgara kao što su Na-23, AI-27 i O-17.



Ovo mu je drugi brak. Bio je oženjen hemičarkom s kojom ima dvoje djece - Danielu i Adrianu. Merkel je oženio 30. decembra 1998. godine. Nemaju djece. Ovo je ujedno i Angelin drugi brak. Živjeli su u vanbračnoj zajednici 10 godina, ali su se pod pritiskom stranke i crkve vjenčali.



Veliki je obožavatelj opere i Wagnerove muzike.



"Svako od nas ide za svojim poslom. Ja nisam kućanica, a on nije muškarac koji će biti stalno u kući", kazala je jednom prilikom Merkel.



Njenog supruga opisuju kao sarkastičnog, zabavnog, ljubaznog i veoma inteligentnog muškarca.