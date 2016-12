Na BH Telecom Ultra Stageu Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa u subotu u 17:00 sati bit će održana modna revija United Colors of Benetton i BH Crafts u organizaciji modne agencije NovamaS.

Na BH Telecom Ultra Stageu Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa u subotu u 17:00 sati bit će održana modna revija United Colors of Benetton i BH Crafts u organizaciji modne agencije NovamaS.

Na modnoj reviji na otvorenom oko 40 djevojčica i dječaka, polaznika modne agencije NovamaS, predstaviće kolekciju poznatog brenda Benetton za zimu 2016/2017. Mališanima će se pridružiti neka velika poznata lica.



Revija je jedan od nastupa koji se vikendom odvijaju na pozornici Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa. Za nedjelju je zakazano druženje sa Lilom i njegovim Lilolandom od 16:30.



U danima vikenda Djeda Mraz se druži sa mališanima u Coca-Cola kućici od 12:00 do 15:00 i od 16:00 do 20:00 uz fotografisanje i mogućnost podjele paketića po izboru roditelja. Za svu djecu je otvorena i Argeta Junior Play House edukativna igraona od 10:00 do 21:00.



Na Addiko klizalištu rezervisano je više besplatnih, javnih termina za posjetitelje, Javni termini za dane vikenda su: subota 13:30 – 14:30, 16:30 do 17:30, 18:00 do 19:00 i 21:00 do 22:00; nedjelja 09:00 do 10:00, 10:30 do 11:30, 13:30 do 14:30, 16:30 do 17:30, 19:30 do 20:30 i od 21:00 do 22:00.



Zabava se nastavlja uz muziku na otvorenom. Tamburaši uveseljavaju posjetitelje u Gastro kutku, a DJ Santa na BH Telecom Ultra Stage-u.



Druženja uz hranu i piće nastavljaju se i u PAN WINTER PUB-u. Nakon odlične svirke Pochka i New Primitives večeras nastupaju Sarajevski tamburaši, a u nedjelju Radarska kontrola. Svirke počinju u 21:00 i ulaz je besplatan.



6. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market traje do 14. januara, 2017. u parku Hastahana Marijin Dvor.