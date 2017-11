Katica Rakuljić je hrvatski model i prva pratilja na izboru za Miss Universe Dalmacije 2011. godine. Ona je rođena 20. marta 1987. godine u Splitu, a dugi niz godina živi u Švedskoj.

Katica Rakuljić je hrvatski model i prva pratilja na izboru za Miss Universe Dalmacije 2011. godine. Ona je rođena 20. marta 1987. godine u Splitu, a dugi niz godina živi u Švedskoj.

Katica je svoju karijeru modela započela sa 17 godina i to u Švedskoj, a 2009. godine je u Kini ovu zemlju predstavljala na izboru "Supermodel of the world“, na kojem je završila kao prva pratilja.



Godinu dana kasnije je krunisana za Miss grada Geteborga.



Diplomirala je ekonomiju i javnu administraciju na Univerzitetu u Geteborgu, a pored hrvatskok i švedskoj jezika, tečno govori i engleski jezik, za koji kaže da je jedno od njenih glavnih interesovanja.



Katica za sebe kaže da voli život i da je veoma odlučna. Voli muškarce sa smislom za humor, koji su iskreni, puni samopouzdanja te koji je poštuju. Naglasila je da ne voli nesigurne muškarce, ali ni navalentne.



Problema s održavanjem figure nema, jer tvrdi da može jesti šta želi, a da pritom nema viška kilograma. Uz to vježba i trči, ali je uglavnom njen izgled stvar gena.