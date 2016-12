Na osnovu popularnosti ljepotica koje su kroz posljednju godinu krasile portal Klix.ba, donosimo 10 najzanosnijih, a koje su zavrijedile najviše pažnje naših čitatelja.

Rose Bertram

Dajana Gudić

Sofija Miakova

Veronika Black

Katya Elise Henry

Tonja Shumskaja

Rita Ora

Yanet Garcia

Sahara Ray

Ashley Graham

ili jednostavno Rose Bertram, belgijska je ljepotica rođena 1994. godine u gradiću Kortrijk.Jedna je od najuspješnijih belgijskih modela, a danas živi i radi u Parizu gdje slobodno vrijeme provodi sa svojim dečkom, fudbalerom PSG-a Gregoryjem van der Wielom.rođena je u Sarajevu, a dugi niz godina živi i radi u Los Angelesu gdje je sa 15 godina počela da se bavi manekenstvom.Ova diplomirana novinarka okušala se u mnogim poslovima vezanim za modeling - od hoda modnim pistama do pisanja o svijetu glamura.je zvijezda Instagrama i Vinea, a na scenu se probila zahvaljujući zajedničkom naporu sa bivšim dečkom. Napor se sastojao od fitnesa, fitnesa i još fitnesa. 22-godišnja kraljica oblikovanja tijela je vegetarijanka i velika zagovornica prava životinja.jedna je od najvećih kraljica Instagrama, a razlog postaje jasan nakon uvida u profil sa više od 600 fotografija koje glorifikuju njene nezaobilazne fizičke osobine.vrši "opsadu" nad Instagramom i mrežom Tumblr preko kojih promoviše zdravi život, fitnes i naravno - svoje savršeno tijelo. Ona je vrlo brzo shvatila da posredstvom fotografija može utjecati na inspiraciju ljudi kojima je potrebna tjelovježba, a pored posla učiteljice fitnesa Katya se bavi i modelingom.današnja je dvadesetpetogodišnja Ukrajinka koja odiše malo drugačijim šmekom Istočne Evrope. Rođena je u junu 1991. godine, a njen tamniji ten izdiže je iznad ostalih predstavnica svijeta modelinga iz Ukrajine i Rusije. Njen prefinjeni ukus dozvoljava joj škakljive fotografije koje odlično prikazuju sve njene fizičke atribute., pjevačica, glumica i Britanka kosovskih korjena u aprilu nas je oduševila bikinijima talijanske kompanije Tezenis.je dvadesetčetverogodišnja seksi voditeljica iz Meksika koja je izuzetno popularna na društvenim mrežama, a naročito nakon objavljenog muzičkog spota u kojem se pojavljuje.je svestrani model koji nam dolazi iz Australije, a koja posebnu pažnju posvećuje ljetnoj garderobi i kupaćim kostimima. Iako to možda i nije čudno sa Australku, svakako je neobično što uz tuđe kreacije nosi i vlastitu liniju kupaćih kostima pomalo nemaštovito nazvanu "Sahara Ray Swim".trenutno je jedna od najpoznatijih plus size modela na svijetu, a ova lijepa 28-godišnjakinja svojim izgledom definitivno postavlja nove standarde i prkosi ustaljenim predrasudama o tome kako "treba" izgledati žensko tijelo u časopisima.