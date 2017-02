Caitlin O’Connor je američka glumica, model i voditeljica poznata po svom neodoljivom šarmu koji rado prezentuje putem Instagrama.

Na ovoj društvenoj mreži prelijepa 27-godišnja Caitlin je priložila gotovo 1.000 svojih fotografija u kojima možete uživati satima, a to najbolje zna njenih 400.000 obožavatelja.



Pored dostupnosti na Instagramu, Caitlin je ipak fokusiranija na svoju karijeru koja je obogaćena sa više od 20 TV i filmskih naslova. Vjerovatno je najpoznatija po nastupu u seriji "Two and a Half Men" i skečevima "Key & Peele".