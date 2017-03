Ekaterina Koba je fotomodel iz Minska, rođena je 8. oktobra 1988. godine, a budući da danas Instagram predstavlja najbolji vid promocije, ona je veoma aktivna na ovoj društvenoj mreži. S licem anđela i izvajanim tijelom, Ekaterina svakodnevno očarava pratioce provokativnim fotografijama i klipovima.

Ekaterina Koba je fotomodel iz Minska, rođena je 8. oktobra 1988. godine, a budući da danas Instagram predstavlja najbolji vid promocije, ona je veoma aktivna na ovoj društvenoj mreži. S licem anđela i izvajanim tijelom, Ekaterina svakodnevno očarava pratioce provokativnim fotografijama i klipovima.

Dvadesetosmogodišnja plavuša ima sina kojeg je rodila kada je imala samo 19 godina te ističe da je on njeno najveće bogatstvo. Ekaterina je profesionalni fotomodel, no, kaže da žali za neostvarenom manekenskom karijerom koju joj nije dozvolila visina od 165 cm.



"Iskrena sam osoba i nikada ne bih nekoga prevarila. Sasvim sam obična žena koja je posvećena radu, učenju, poslovima u kući i hobijima. Veoma sam posvećena porodici, volim svog muža i sina. Slika kreirana o meni putem društvenih mreža u odnosu na realnost je često iskrivljena“, izjavila je Ekaterina za portal Klix.ba.



On je jedna od najpopularnijih osoba iz Bjelorusije na Instagramu. Ipak, ponekad ima želju da napusti "svijet društvenih mreža“ zbog problema koje joj prave.



"Trudim se da ne obraćam pažnju na negativne komentarie i ne reagujem na njih. Korisnici često pišu o tome kako su moje usne dobro urađene. Spremna sam otići u bilo koju estetsku kliniku kod specijaliste i dokazati da nikada nisam bila na estetskom tretmanu. Moja ljepota je potpuno prirodna“, istakla je Koba.



Njene fotografije pogledajte u galeriji.