Lamiju Gutić iz Sarajeva UN istaknuo kao primjer djevojke koja može promijeniti svijet

Lamiju Gutić koja ima 16 godina i završila je prvi razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu UN Women je prije nekoliko dana istaknuo kao primjer djevojke koja može promijeniti svijet i može biti inspiracijama mnogim djevojkama u regiji.

Lamiju Gutić koja ima 16 godina i završila je prvi razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu UN Women je prije nekoliko dana istaknuo kao primjer djevojke koja može promijeniti svijet i može biti inspiracijama mnogim djevojkama u regiji.

Riječ je o promociji u sklopu UN-ove inicijative Planet5050 kojom se želi do 2030. godine postići ravnopravnost između žena i muškaraca. Lamija za Netokraciju objašnjava kako je sve počelo još prije tri godine."Godine 2014. povodom Međunarodnog dana dječijih prava, prvi put sam posjetila UN House ovdje u Sarajevu. Nisam ni sanjala da ću se jednog dana naći na jednoj od njihovih globalnih stranica. Ne mogu ne spomenuti i Sat kodiranja koji je bio moja odskočna daska u svijet IT-ja. Prije toga nisam u suštini imala predstavu što bi programiranje, odnosno kodiranje moglo biti. Sat kodiranja u Bosni i Hercegovini organizira Centar za promociju civilnog društva i ovaj događaj, koji se održava svake godine u 12. mjesecu, prelazi u sve veću priču i neizmjerno sam sretna zbog toga. Moja priča s UN-om se nastavila u maju 2016. godine kada sam sudjelovala na web development treninzima koje je organizirala inicijativa IT Girls koju podržavaju tri agencije Ujedinjenih naroda – UN Women, Unicef i UNDP", rekla je Lamija.Njen trud i napredak primijetio je u maju UN Women BiH, a nedavno je njenu priču na društvenim mrežama istaknuo i globalni UN Women, što joj je došlo kao poprilično iznenađenje.Lamijin najveći cilj jeste potaknuti druge djevojke, starije i mlađe od sebe da iskoriste svoj potencijal, bez obzira radi li se o IT-u, modi ili nečemu trećem."Bitno je znati da nismo svi stvoreni da budemo inžinjeri, ali ono što je važnije znati je to da djevojka može biti jednako dobar developer ili bilo koji drugi inžinjer koliko i jedan muškarac. Nažalost, danas postoji nebrojeno puno stereotipa, ali oni ne moraju predstavljati nikakvu prepreku u ostvarenju snova. Drago mi je da živim u ovom vremenu gdje predrasuda gotovo i nema, ali i dalje postoje ljudi koji ne mogu prihvatiti da je doba kada su samo muškarci radili od osam do četiri i izdržavali porodice gotovo. Ljudi su evoluirali u društvenom smislu nabolje i drago mi je što imam priliku tu evoluciju posmatrati i na ovim prostorima", poručila je 16-godišnja Lamija.Fotografija je njen hobi, a posebno uživa u postprodukciji fotografija i Photoshopu. Ljetni raspust provodi u čitanju i odmoru od školskih obaveza. Kaže kako je uživala čitajući knjigu "Krug" Davea Eggersa u kojoj se govori o budućnosti informacionih tehnologija, privatnosti ljudi i društvenim mrežama.Ona želi razvijati aplikacije koje će poboljšati zdravstveno stanje korisnika i pomoći im u obrazovanju. Smatra da je potrebna digitalizacija obrazovnog sistema na nivou države, a ne samo pojedinih kantona."U Bosni i Hercegovini, nažalost, još uvijek nemamo elektronske dnevnike, ali su se ove godine učenici iz Kantona Sarajevo upisivali u srednje škole elektronskim putem. Ovo je znak da napredujemo, iako je ovo trenutno dostupno samo u gradskim sredinama. Želim da svakom djetetu u svakom dijelu Bosne i Hercegovine, bilo ono iz grada ili sela, bude dostupan pristup kompjuteru ili tabletu i internetu. Svijet ide naprijed, a naša državna vlada i vlada država iz regije mora poraditi na tome da sva djeca imaju jednake mogućnosti kada su u pitanju kompjuteri. U Bosni i Hercegovini je ovo malo teže zbog više nivoa vlasti, ali nadam se da će se djeca u cijeloj državi upisivati u srednje škole elektronskim putem. Želim im to omogućiti", ambiciozna je Lamija.Zahvalna je roditeljima, rodbini i prijateljima na podršci i kaže kako joj je sljedeća destinacija Cambridge za koji se već počela pripremati i na kojem planira studirati softverski inžinjering koji će, nada se, moći ukombinirati s nekim društvenim predmetom jer se u budućnosti želi baviti marketingom društvenih medija.Tekst u cijelosti možete pročitati ovdje