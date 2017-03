Zijah Sokolović u Mostaru: Ako se predstave ne igraju, onda je to kao avion koji ne leti

U petak, 10. 3. u Narodnom pozorištu Mostar peti put gostuje glumac Zijah A. Sokolović sa svojom predstavom “Majstorska glumačka radionica”.

Program se održava u “Studiju 64” NPM-a, a cijena ulaznice je 3,50 KM. Svaki put do sada ovaj je program bio rasprodan nekoliko dana unaprijed. Čuveni Glumac u neobičnom scenskom performansu govori o glumi, umjetnosti, o svakodnevnici, o tome jesmo li i sami glumci, znamo li i kako uštedjeti vrijeme i emocije... “Majstorska glumačka radionica” u Narodnom pozorištu Mostar u petak u 18 sati: Poučno, edukativno, zabavno, duhovito!



“Kada pisci, režiseri, kostimografi, koreografi, scenografi i glumci, naprave predstavu i kada gledaoci dolaze da gledaju tu predstavu, onda je to totalno pozorište. Kada i jedan gledalac želi da gleda tu predstavu, onda je to, opet, totalno pozorište. Sa jedne strane, pozorište i postoji da igra predstave i za tog jednog gledaoca. Ako u pozorištu postoje predstave, a ne igraju se, pa i za tog jednog gledaoca, onda je to teroristički akt na pozorišnu umjetnost. Ako u pozorištu postoji slobodan dan i slobodno Vrijeme i Prostor, onda je logično, prirodno, normalno, društveno opravdano, da se Radnja, predstava, igra. Svaka predstava pa i moja 'Glumačka radionica'. Ako se predstave ne igraju, onda je to kao avion koji ne leti. Bolnica u kojoj nema bolesnika. Kafana u kojoj niko ne sjedi. Onda se to i ne zove pozorište. Može se zvati, povremeno i po nekad pozorište! Ili, po nekad, glumci!”, izjavio je Zijah A. Sokolović uoči dolaska u Mostar.



Ulaznice za “Majstorsku glumačku radionicu” u Narodnom pozorištu Mostar možete kupiti na blagajni Pozorišta svakim radnim danom od 9 do 14, a na dan igranja predstave od 9 do 14 sati te od 16 do 18 sati.



Predstava “Mostarska djelidba” (Skender Kulenović / Sulejman Kupusović) u produkciji Narodnog pozorišta Mostar, koja je bila najavljena za petak, 10. 3. u 20 sati na Velikoj sceni, odgađa se zbog bolesti glumca.