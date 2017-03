Narodno pozorište Mostar u petak, 10. marta u 18 sati peti put će ugostiti Zijaha A. Sokolovića i njegovu "Majstorsku glumačku radionicu".

Narodno pozorište Mostar u petak, 10. marta u 18 sati peti put će ugostiti Zijaha A. Sokolovića i njegovu "Majstorsku glumačku radionicu".