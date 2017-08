Druženjem s pjesnicima u idiličnom ambijentu dvorišta Ćorovića kuće završen je ovogodišnji, šesti po redu, međunarodni karavan pjesnika i kantautora "Neretvanske vedrine 2017". Petodnevna je ovo manifestacija koja se odvila ove godine kao sjećanje na preminulog bh. pjesnika Admirala Mahića, koji je istu ranije idejno osmislio, uspostavio i organizirao.

Dino Porović, pjesnik i književnik iz Sarajeva s velikim emocijama govorio je o ovogodišnjim Neretvanskim vedrinama, druženjima pjesnika iz regiona u Počitelju, ali i drugim hercegovačkim mjestima.



"Najviše je ovdje pjesnika iz Slovenije i Bosne i Hercegovine, ali došli su ljudi iz cijelog regiona, doslovno cijelog svijeta. Dobra energija, puna svjetlosti i onoga što nudi Hercegovina, mirisa, ljepote i ono što bi Admiral Mahić kazao – Ovdje je svemir", bio je poetičan Porović.



Vedrine su krenule kao druženje, tako je to Admiral Mahić zamislio, kazao nam je Dino Porović, ali i dodao kako je ideja da ovo nekad postane festival s jasnijom strukturom.



"Naredne godine nadam se da nastavljamo Admiralovu poetsku zadužbinu, energiju koja vlada na ovim našim karavanima. Vjerujem da će svake godine ovaj naš susret biti još kvalitetniji. Nikad nam nije cilj da ljude ugušimo samo poezijom, imamo muzičara, kantautora, imamo postavku slika Safeta Begića. Nadam se da će ovaj multimedijalan pristup biti odlika i narednih Vedrina", kazao je Dino Porović.



Peter Andrej, kantautor iz Slovenije, prisjetio se ranijih druženja na Neretvanskim vedrinama, ali i Admirala Mahića.



"Mi to održajemo budući da dvije godine njega nema među nama, ali ono što je bilo bitno kod njega je da je on dolazio uvijek u najrazličitije krajeve i povezivao ljude. Mi imamo jedan projekat koji se zove Udružene države poezije, tako da ovi ljudi iz Bosne i Hercegovine, kao i cijele regije dolaze kod nas, mi doalzimo ovdje i tako", rekao nam je Peter Andrej.



Andrej nam je još kazao kako ga je Neretva oduševila, onako kako je nekad Mahić oduševljavao emocionalnim ispadima i poezijom.



"Mi koji nismo odavde imamo u startu neku distancu, ali ljepota ovog kraja je takva da te dodirne i prisili da nešto kažeš. Ljudi su krasni, volio bih da održimo ovu tradiciju", taključio je Peter Andrej.



Programi „Neretvanskih vedrina 2017“ sadržavali su nastupe pjesnika iz Srbije Julijana Balaban i Vladimir Vuković, iz Hrvatske pjesnikinja Slavica Božičević, iz Slovenije pjesnikinje Ana Porenta, Sara Špelec, Cvetka Bevc i Nina Kokelj (Ljubljana), te Mojca Andrej, kantautori Bojan Sedmak i Peter Andrej (Maribor). Iz Bosne i Hercegovine učešće su uzeli: Marela Jerkić Jakovljević, Zijada Zekić, Anes Oručević i Mirko Božić (Mostar), Emir Sokolović (Zenica), Naida Mujkić, Tamara Čapelj, Gina Landor, Gordana Pirel-Zejnilagić, Goran Simić, Šefik Daupović, Rasim Pršte, Ratko Orozović, Asmir Kujović, Goran Vrhunc, Emir Porović, Sabit Bekto i Anto Stanić, te Enes Ibričević, Marijo Pejić i Dino Porović iz Pedagoško-muzičke grupe "Pravo lice" (Sarajevo).