Za najmlađu publiku: "Bo-Bo i Zu, prvi dan u vrtiću" ponovo na sceni SARTR-a

Sarajevski ratni teatar i Aparat teatar 17. februara s početkom u 18 sati za svoju najmlađu publiku ponovo izvode predstavu "Bo-Bo i Zu, prvi dan u vrtiću" gdje likovi iz predstave "rastu" zajedno sa publikom.

U predstavi "Bo-Bo i Zu, prvi dan u vrtiću", kao što i naziv kaže, radi se o likovima Bo-Bo i Zu koji polaze u vrtić. To je, kako djeci, tako i roditeljima, veoma poseban dan, ispunjen jakim emocijama i zato se zauvijek pamti.



Predstava, namjenjena djeci od 2 do 5 godina, bit će bazirana na muzičko-plesnoj, a ne na verbalnoj formi. Sa akcentom na klaunovski geg, djeci prepoznatljiv i omiljen. U ovom uzrastu djeca su izuzetno prijemčljiva za igru, imitaciju i predstavljanje, što su osnove na kojima postoji i sam teatar kao umjetnost.



Na publiku će se probati utjecati muzikom, smijehom, emocijom i govorom, koji će opet biti više na tragu individualnog govora, govora baziranog na govor tijela i emocije. U toku predstave koristit će se dosta malih instrumenata, kojima će publika stavrati ton same predstave.



"Naš teatar je zaista aktivan i spreman na spontanu reakciju 'malih' ljudi. Tako svako igranje postaje nova i originalna predstava. Tražimo način da komuniciramo sa publikom koja još “ne govori”. Pri tome se oslanjamo na sposobnosti teatra, kao žive umjetnosti, da bez ikakvih tehničkih efekata zainteresira publiku. Ova predstava pomaže odraslima da progovore jezikom djece", navodi se, između ostalog, u saopćenju Sarajevskog ratnog teatra.



Moto Aparat teatra jeste: "Samo jednom se prvi put ide u pozorište! Svako dijete to zaslužuje".