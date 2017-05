Ramazanskom koncert Sarajevske filharmonija organiziranom u Domu hercega Stjepana Kosače na Rondou prisustvovala je mnoštvo zvanica iz političkog i kulturnog života, a poseban gost bio je Bakir Izetbegović, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine sa suprugom.

Sarajevskom filharmonijom je dirigirala Samra Gulamović, a solisti su bili - sopran Adema Pljevljak - Krehić, bas Leonardo Šarić te vokal Eldin Huseinbegović.



Veliki Ramazanski koncert na ovom mjestu ima veliku simboličnu vrijednost, znali su to svi prisutni, a ta nota osjećale se i u istupima organizatora i pokrovitelja.



Nakon pozdrava svim prisutnima, kao domaćin mostarski muftija Salem ef. Dedović kazao je da ovaj veliki koncert pred blagoslovljeni mjesec Ramazan, uzrokuje još više zadovoljstva jer ga dijelimo sa komšijama i prijateljima.



"Ramazan je raskošni festival duhovnosti i kulture, oduvijek je to bilo posebno vrijeme koje je obogaćivalo i vjeru i kulturu i tradiciju, ali u isto vrijeme osnaživalo međuljudske odnose i život u cijelini. Ramazan je vrelo inspiracije, nepresušna rijeka dobra, humanosti i ljudskosti, poziv je to povratku iskonu i vrijednostima koje ćivot čine smislenim i potpunim", kazao je u pozdravnom govoru muftija Dedović.



Ramazan je radost i pojedinca i zajednice, poručio je još muftija. Pojedinca jer uspjeva u ovom mjesecu disciplinirati sebe, a zajednice jer objedinjuje ljude i čuva ih od idivindualizma i zatvaranja u sebe.



Sreću zbog večerašnjeg koncerta iskazali su prije njegovog početka i dvojica pokrovitelja, Edin Mušić, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i Šerif Špago, predsjedavatelja Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.



"Mislim da je ovo jedan kultni događaj za Mostar i Hercegovinu, da Ramazanski koncert priređujemo baš ovdje i da je Sarajevska filharmonija ta koja će nam prikazati sve to. Ovo je jedna jako velika stvar, čestitke Muftijstvu i Medžlistu Islamske zajednice Mostara na organizaciji, a gospodin Špago i ja smo rado prihvatili pokroviteljestvo nad jednim ovakvim događajem", kazao je Edin Mušić.



Između ostalih koncertu su prisustvovali gradonačelnici Mostara i Sarajeva, Bešlić i Skaka, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona Nevenko Herceg, te brojni drugi gosti.