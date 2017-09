Koledž ujedinjenog svijeta u Mostaru (UWC Mostar) i ove je godine obilježio dan svog pokreta. Učenici i zaposleni ove po svemu drugačije međunarodne obrazovne institucije organizirali su na Španskom trgu događaj pod nazivom "Put oko svijeta za 80 minuta" u kojem su predstavljali kulture i tradicije brojnih zemalja iz svih djelova svijeta.

Među šarenim štandovima i razdraganim mnoštvom sa narodnim nošnjama ili nacionalnim obilježjima susreli smo i direktoricu UWC Mostar, Valentinu Mindoljević koja je i sama predstavljala zemlju iz koje dolazi.



"Na dan 21.9. svake godine obilježava se Dan svih koledža ujedinjenog svijeta jer je prvi koledž otvoren na taj datum, pa i mi svake godine iskoristimo najbliži vikend da obilježimo taj dan. Već četvrtu godinu organiziramo "Put oko svijeta za 80 minuta" jer u Mostaru žive i obrazuju se djeca iz 69 zemalja svijeta. To je i prilika za naše Mostarce da se upuznaju sa velikim brojem različitih kultura", kazala nam je direktorica Mindoljević.



Učenici iz svake zemlje su pokušali napraviti nešto što je tipično za njih, objašnjava nam Valentina Mindoljević, a mnogi su i u narodnim nošnjama. I sama direktorica pripremila je specijalitet iz svoje zemlje.



"Ja sam iz Hrvatske, Splićanka sam, djeca su napravila fritule, Mihael je iz Like on je naporavio puru, imamo suhe smokve, bajame. Ja sam napravila soparnik što je autentično jelo iz Poljičke republike, okolica Omiša. To je sirotinjsko jelo koje se peklo na kaminu, a sastoji se od razvučene dvije kore i unutra je blitva, bijeli luk i maslinovo ulje", ispričala nam je diorektorica UWC Mostar, Valentina Mindoljević.



Lia je djevojka iz Bugarske i napravila je 'bunjicu' tradicionalno jelo iz njenog područja, koje kad probate shvatite da je jedna vrsta pite od sira. Prvu je godinu u Mostaru, ali misli da i ima značajnih kulturnih sličnosti između njenog rodnog kraja i ovog u kojem se obrazuje, posebno kad se uzme u obzir i ovo jelo.



Durges je iz Nepala i cijelu noć je pravio 'aluto' tradicionalno jelo od krompira, kao i najpoznatije nepalsko jelo 'momo', koje je vrlo začinjeno. Kazao nam je da je Mostar zaista potpuno različit od zemlje iz koje on dolazi i da još uvijek istražuje lokalnu kulturu i običaje.



U sklopu obilježavanja Dana UWC pokreta sutra se organizra akcija čišćenja grada Mostara.