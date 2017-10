Socijalna komedija za teatarske sladokusce, kako ju je nazvao režiser Aleš Kurt "Jedvanosimsoboakalomistobo", premijerno će biti izvedena sutra u Sarajevskom ratnom teatru (SARTR).

Socijalna komedija za teatarske sladokusce, kako ju je nazvao režiser Aleš Kurt "Jedvanosimsoboakalomistobo", premijerno će biti izvedena sutra u Sarajevskom ratnom teatru (SARTR).

Tekst za predstavu potpisuju Dubravka Zrnčić-Kulenović i Nejra Babić, a uloge su ostvarili Mirela Lambić, Maja Salkić, Ana Mia Milić, Alban Ukaj, Sead Pandur, Jasenko Pašić, Adnan Kreso, Davor Sabo, Saša Krmpotić i Lejla Čaušević.



Aleš Kurt je na konferenciji za medije kazao da je tema predstave odlazak građana iz BiH te da je režija temeljena na prožimanju drevnog i današnjeg.



Smatra da teatar treba da bude socijalno angažiran i da se zaista bavi problemima društva koji "građanima najviše smetaju da žive".



"Ova predstava se upravo bavi takvom tematikom. Pored toga, ona je u potpunosti uronjena u teatarske kodove od antičkog doba do danas. Nije nam namjera bila da bilo kome ugađamo. Više smo tu da potaknemo na dobro", poručio je.



Nejra Babić istakla je da je najzanimljiviji dio čitavog procesa prije pisanja samo istraživanje, jer je to dovelo do nekih scena koje njena mašta nikada ne bi mogla ni izmisliti.



"Krenuli smo od pokušaja definisanja toga ko smo zapravo, da bi prešli na postratni period i beskonačnu tranziciju te došli u sadašnjost u kojoj dosta vremena provodimo na šalterima, nezaposleni i umorni čekajući da nam padnu avioni sa neba kako bi pobjegli iz domovine", pojasnila je Babić.



Predstava je realizirana u okviru projekta "Kofer za sjećanja" Studija lutkarstva Sarajevo, koji podržava Vlada Švicarske.