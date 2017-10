Izložba "Rat i mir" Marinke Radež porijeklom iz Slovenije postavljena je od večeras u Galeriji "Preporod" u Sarajevu.

"Izložbu čini serija od 13 slika, a centralni dio je Srebrenica jer mislim da je to nešto što se nije smjelo desiti. A kad se već desilo moralo bi biti u svijesti svakog evropskog čovjeka, ali nije", kaže autorica za Fenu.



Pojašnjava da je prva slika iz tog ciklusa "Golub mira" nastala na maskirnom platnu koje je u njenu kuću 2009. godine stiglo iz Bihaća, kao poklon susjede za tendu.



"Bez namjere da napravim seriju slika na temu rata u BiH, zapravo na našim prostorima. Međutim, nakon prve počele su se slike redati jedna za drugom, izlaziti iz mene. Tako sam napravila seriju od 13 slika, jer sam imala toliko platna", priča ona.



Ta izložba je prvi put postavljena prošle godine u Ljubljani, a reakcije publike su bile dobre. Potom su je pozvali da izlaže na Fakultetu za družbene vede, te Filozofskom fakultetu. U junu je izlagala u Splitu, a u augustu na Hvaru. Radež kaže da joj je raspad Jugoslabije teško pao, duboko je povrijedio.



Ona živi na Hvaru, staro imanje u selu Dol pretvorila je u otvoreni atelje, a posjećuje je dosta turista. To je projekt koji je namijenjen likovnom stvaralaštvu s radionicama za djecu i odrasle, njezin stalni stvaralački i izložbeni prostor. Ima stalnu postavku ove izložbe tamo.



"Vidim da ljude dira, to mi je bila i namjera. Kad sam radila te slike shvatila sam da pričam priču o BiH, a zapravo je pričam i o svim ostalim državama koje su danas u vatri. Mislila sam da je ovim ciklusom slika ova tema za mene završena, sad vidim da nije", ističe vidno potresena.



Dodaje da je slikarstvo za nju osobna meditacija i hrana za dušu, a u svojim slikama ide i u drugom pravcu pa se "divi prirodi i slavi ljepotu".



Izložba "Rat i mir" bit će postavljena do 21. oktobra, a Radež se nada da će joj se javiti i njeni prijatelji iz Tuzle gdje je od kraja 1993. godine (15 mjeseci) radila kao humanitarna radnica sa traumatiziranim ženama sa djecom i u sirotištu za djecu do pet godina. Svjesna je da su ta djeca danas odrasli ljudi ali se nada da će možda saznati da je u Sarajevu i navratiti da je vide.



U Sarajevu je kaže bila prvi put prije nekoliko godina. Grad ju je mnogo dojmio, ali u ovoj izložbenoj postavci ga nema jer kaže "nema sarajevskog iskustva".



Marinka Radež po zanimanju je profesorica filozofije i komparativne književnosti. Većinu radnog vijeka provela je kao radijski novinar, a pisati je prestala u vrijeme rata u BiH. Posljednjih 13 godina slikarstvo je njezin temeljni životni poziv.