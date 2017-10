Zajednička izložba akademskih slikara sa područja Novog Grada otvorena je jučer u Galeriji Općine Novi Grad Sarajevo. Likovnu raznovrsnost različitih motiva, tehnika i slikarskih pravaca predstavilo je 13 izlagača sa 25 umjetničkih djela.

Na ovoj kolektivnoj izložbi svojim radovima predstavili su se savremeni i eminentni likovni umjetnici: Edin Numankadić, Džeko Hodžić, Saida Mujezinović, Adela Nurković Kulenović, Alisa Čaber, Elma Alić, Adi Karailo, Mia Bučan, Mensud Hasković, Narcisa Šehić, Mehdija Suljević, Ira Skopljak i Amra Kozić.



Izložba je na jednom mjestu objedinila djela kako istaknutih bosanskohercegovačkih likovnih umjetnika, tako i mladih talentovanih likovnih stvaralaca.



Izlagač, a ujedno i kustos izložbe, jedan od najznačajnijih savremenih bosanskohercegovačkih slikara Džeko Hodžić istakao je svoje zadovoljstvo što je na jednom mjestu uspio okupiti heterogenu ekipu likovnih umjetnika – od studenata, asistenata na fakultetu, preko srednje generacije umjetnika, pa sve do njega i istaknutog umjetnika Numankadića.



"Mi na našoj općini imamo ovu Galeriju, odnedavno Centar za kulturu na Dobrinji sa raznovrsnim kulturnim programom i multimedijalnu salu. Možemo slobodno reći da smo kao stanovnici ove općine počašćeni što imamo ovo na dohvat ruke. Veliki je značaj postojanja svega ovoga za kulturni razvoj općine Novi Grad Sarajevo", kazao je u svom obraćanju Džeko Hodžić.



Prisutne je u ime Općine Novi Grad Sarajevo pozdravio pomoćnik načelnika Službe za obrazovanje, kulturu i sport Hamdija Dizdar osvrnuvši se na respektabilne postavke koje su se do sada mogle pogledati u Galeriji Općine. Svim prisutnim izlagačima uručene su i prigodne zahvalnice za doprinos razvoju kulturnog života na ovoj općini.



Izložba novogradskih umjetnika bit će otvorena do 08.11.2017. godine svakim radnim danom od 10:00 – 16:30 sati.