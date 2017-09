Izvedbom predstave "Ocat i sin" autora Zlatana Zuhrića Zuhre i Tina Sedlara večeras su u Bosanskom kulturnom centru (BKC) u Tuzli počeli prvi Dani komedije. Do 24. septembra tuzlanski ljubitelji komedije bit će u prilici pogledati deset vrhunskih predstava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Večerašnjim činom tuzlanska regija konačno je dobila dane komedije, a cilj organizatora je u narednim danima ponuditi za svakoga po nešto.



"Na ovakav način građanima nudimo lijepe predstave i dosta smijeha. Nadamo se da ćemo 24. septembra kada budemo sumirali rezultate, reći da smo uspjeli. Ovo su naši pionirski koraci jer u Tuzlu dovodimo komedije autora koji su ostavili dubok trag u ovom segmentu stvaralaštva" kazao je za Klix.ba direktor BKC-a u Tuzli Edis Bajić.



U narednih 13 dana publika će moći pogledati ostvarenja koja pune sale širom regije, a riječ je o komadima "Rodijaci", "Majka Nuru počesto izruži", "Hor Bečkih dječaka", "Kao da me roda donijela", "Da li je to bila ševa", "Mujo, Suljo i Fata u društvu spektakla", "Savršen kroj", "Pazi s kime spavaš" te "Mušica".



"BKC Tuzla u saradnji sa partnerima želi na što bolji način obogatiti programske sadržaje u Tuzli. Želja nam je da Dani komedije prerastu u jednu lijepu tradiciju festivalskog karaktera", istakao je Bajić.



Svi umjetnici su sasvim pozitivno reagovali na poziv menadžmenta ove ustanove, što Bajića posebno raduje.



"Cilj nam je da budemo dobri domaćini i da se gosti dobro osjećaju te pozitivno govore o Tuzli i TK kako bi i svi ostali željeli doći ovdje. I pored svega toga, nama je najbitnije da naša publika bude zaista zadovoljna te da nam se ponovo vrate. Tako ćemo biti svjesni da smo uspjeli na pravi način realizirati sve događaje", naveo je direktor tuzlanskog BKC-a.



Svi oni koju su odlučili krenuti večeras put BKC-a imali su priliku uživati u predstavi koja donosi priču o generacijskom jazu između oca i sina.



Dok otac shodno iskustvu teži sigurnijim metodama, sin je tipičan primjer brzopletog modernog mladića koji ne voli da mu "stari" stalno soli pamet, već voli "sve što vole mladi".



Otac je isplanirao cijeli dan, ali sin ima druge planove jer se sprema na sastanak sa djevojkom.



Ponosni otac koristi sve svoje moći kako bi sina pripremio na najbolji mogući način, a metode koje primjenjuje tuzlansku publiku su nasmijale do suza.