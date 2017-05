Treća Međunarodna likovna kolonija "Umjetnost u šumi zaboravljenog kraljevstva" Borovica 2017

Art Colony Borovica tradicionalno se održava na prostorima srednjevjekovnog kraljevskog grada Bobovca i u njegovoj neposrednoj blizini, u općini Vareš. Ovogodišnja kolonija započet će okupljanjem 2. juna u 13 sati u caffeu "Jazz in The House" i prijemom u salonu načelnika Vareša Zdravka Maroševića, a sudjelovanje su potvrdili Austrije, BiH, Bugarske, Hrvatske, Slovenije i Ukrajine.

Zalaganje za ravnomjernost kulturnog razvoja, promicanje kulturne raznolikosti i međukulturnog dijaloga kroz gostovanja u ovoj koloniji, plod su suradnje voditelja kolonije Stjepana Šimića Pepija, HDLU Zagreb, DHLU Federacije BiH, "Zavoda MUK QRA" Sevnica iz Slovenije i samostalnih umjetnika iz regije.Specifičnosti i ovog saziva izražene su kroz popratne umjetničke aktivnosti: art radionice, koncerte, literarne i poetske sadržaje, izložbe i obilaske historijsko-kulturnih znamenitosti. Sudionici i gosti kolonije će posjetiti tvrđavu Bobovac i "Staru varešku crkvu sv. Mihovila" koji su nacionalni spomenici kulture, stari kameni most iz 16. stoljeća, rudarsku jamu "Droškovac", Radakovu stijenu i "Kraljevu jamu" u Borovici.Gostovanje u ovoj koloniji najavili su i podržati će u muzičko-scenskim nastupima "Vareški tamburaši" prve večeri kolonije. Mješoviti vokalni sastav "Art Vivo" iz Sarajeva sa dirigentom Danijelom Žontarom i sopranisticom Aidom Čorbadžić nastupit će u subotu na koncertu na tvrđavi Bobovac, a rock sastav "Taxi Band" iz Zenice na završnoj večeri u caffeu "Jazz in The House" gdje će u nedjelju 4. juna biti postavljena izložba likovnih radova nastalih na ovogodišnjim radionicama. Pored njih, posjetiteljima će se predstaviti književnik i novinar Šimo Ešić iz Tuzle te predsjednik Društva dubrovačkih pisaca Boris Njavro.Likovnu radionicu za djecu iz Male škole sestara franjevki Vareš voditi će slikarka Tatjana Rukavina. Osim nje svoj dolazak su potvrdili Hans Glaser, Margit Preis, Ana Marija Botteri Peruzović, Hrvoje Marko Peruzović, Josip Škerlj, Mišo Baričević, Diana Jurin Marić, Neven Jakovljević, Cvjetana Bazina, Mišel Stojanović, Trpimir Grgić, Goran Milinković, Jelena Grgić, Ernesto Markota, Matea Martinović, Megi Kunštek, Višeslav Lučić, Željko Koren, Nela Baždar, Snižana Romanović, Desislava Anakieva, Vlado Vesselinov, Iva Davidovič, Jerca Šantej, Vesna Davidovič, Mario Parić, Dubravko Tokmačić i Stjepan Šimić Pepi.Posjet ovoj koloniji najavili su mnogi njeni prijatelji i grupe iz kulturnog i javnog života, izviđači odreda "Zvijezda" i druge skupine civilnog društva.