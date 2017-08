Svjetski priznati britanski umjetnik Grayson Perry otvara izložbu u Banjoj Luci

U četvrtak, 7. septembra, u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske (MSU RS) bit će otvorena izložba "Taština malih razlika" jednog od najpoznatijih britanskih savremenih umjetnika Graysona Perryja.

Perry prvi put izlaže na ovim prostorima, a u Banja Luku stiže u okviru turneje njegove izložbe po Zapadnom Balkanu koja uključuje Novi Sad, Prištinu, Sarajevo, Banja Luku i Tiranu.Posebnost izložbe u Muzeju savremene umjetnosti RS-a jeste činjenica da je ovo jedini grad u okviru balkanske turneje koji će umjetnik posjetiti, a osim prisustva na otvaranju izložbe Grayson Perry će održati i predavanje u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski Dvor.Nakon velikog uspjeha "Nove religije" Damiana Hirsta, ovom izložbom British Council nastavlja saradnju sa muzejima u region kako bi predstavili najbolje od britanske savremene umjetnosti i kroz rad na pripremi i realizaciji projekata unaprijedili muzejske prakse i pospiješili razmjenu iskustava naših i britanskih stručnjaka.Izložba "Taština malih razlika" sastoji se od šest monumentalnih tapiserija koje istražuju britansku fascinaciju stilom i klasnim razlikama. Ovom izložbom Grayson Perry istražuje vlastitu fascinaciju pitanjem ukusa i klase. Tapiserije su nastajale istovremeno s dokumentarnom serijom britanske televizije Kanal 4, "S Grejsonom Perijem neukus ni slučajno / All in the Best Possible Taste with Grayson Perry" koja je nagrađena prestižnom nagradom BAFTA, a koje će tokom trajanja izložbe biti emitovane i na RTRS-u.Grayson Perry je jedan od najpoznatijih britanskih savremenih umjetnika svoje generacije, prepoznatljiv po keramici, skulpturama, crtežima, grafikama i tapiserijama, kao i po nekonvencionalnom rodnom identitetu i ekscentričnom, ženskom alter egu Kler. Dobitnik je prestižne Tarnerove nagrade za 2003. godinu. Koristi iskustva narodne umjetnosti i tradicionalnih zanata u realizaciji izrazito dekorativnih radova intimističke sadržine, narušavajući često elitističke podjele unutar akademske umjetničke scene i čineći je otvorenijom za eksperimente.