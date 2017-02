Karikaturista Rešad Sultanović bavi se isključivo festivalskom karikaturom i godišnje učestvuje na blizu 150 međunarodnih festivala, a u većini slučajeva je jedini predstavnik naše države. Karikature koje radi aktuelne su u cijelom svijetu, a njegova izložba "Svijet u karikaturi" otvorena je danas u galeriji "Preporod" u sklopu festivala "Sarajevska zima".

Karikaturista Rešad Sultanović bavi se isključivo festivalskom karikaturom i godišnje učestvuje na blizu 150 međunarodnih festivala, a u većini slučajeva je jedini predstavnik naše države. Karikature koje radi aktuelne su u cijelom svijetu, a njegova izložba "Svijet u karikaturi" otvorena je danas u galeriji "Preporod" u sklopu festivala "Sarajevska zima".

Sultanović, koji je i 2014. godine svoje radove izlagao u sklopu festivala "Sarajevska zima", kaže da mu je zadovoljstvo izlagati u sklopu ovog festivala jer su kulturne manifestacije svakodnevne i cjelodnevne.



"Godine 2014. sam obilježio 30 godina od svoje prve karikature objavljene u printanim medijima. Ova izložba dolazi dvije godine nakon prve, tako da će se na njoj pojaviti neke moje nove karikature, ukupno njih 180", rekao je Sultanović.



Veseo duh, spremnost na šalu, duhoviti komentari i umijeće crtanja bili su dovoljni Rešadu Sultanoviću da od malena počne crtati. Na početku je to bio hobi i sporedna ljubav, ali posljednjih godina mu je jedina profesija.



"S obzirom na to da se bavim i pisanjem aforizama navest ću vam jedan primjer: 'Raspadom grandiozne Jugoslavije nastalo je sedam satiričnih državica!'. To je veoma plodno tlo i vječita inspiracija karikaturistima", rekao je Sultanović koji inspiraciju pronalazi u svakodnevnom životu.



Karikatura je njegov revolt prema stvarnosti, a priznaje da su neke situacije toliko smiješne da ih ne možete oslikati ni karikaturom.



Rešad Sultanović je rođen u Kladnju 1955. godine, a trenutno živi i radi u Sarajevu i Kladnju. Redovni je član Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti BiH, kao i Hrvatskog društva karikaturista.



Sultanović ima status istaknutog umjetnika, a do sada je osvojio više od 30 domaćih i međunarodnih nagrada te 100-ak priznanja. Učestvovao je i na više od 600 kolektivnih izložbi širom svijeta.