Treće izdanje Stolačke tarče, zanimljivog sajma, koji je po svom karakteru jedinstven u Bosni i Hercegovini, trebao bi u Stolac ovog vikenda privući hiljade turista. Devedeset vitezova u 11 viteških grupa, djeve u renesansnim haljinama, mačevanje, streličarstvo i mnoštvo sličnih igara na Starom gradu iznad prekrasnog Stoca, izgledaju primamljivo.

Jedinstvena manifestacija u našoj zemlji

Brojni gosti iz Hrvatske

Šareno mnoštvo zatekli smo u centru ovog hercegovačkog mjesta, sve je bilo puno veselja, smijeha i razigranosti. Nakon dvije ili tri zaglušujuće detonacije pobojali smo se da je nešto krenulo naopako, ali to je jedan od učesnika povorke iz kubure označio polazak prema Starom gradu.Za pola sata šetnje, praćeni kolonom opštinskih i kantonalnih dužnosnika, kao i zainteresiranog mnoštva, popeli smo se na Stari grad, gdje nas je već dočekala uređena scenografija za planirana dešavanja. Šatori, prodavači retro suvenira, brzo smo se mogli uživjeti u neku zabavu od prije nekoliko stotina godina.Načelnik Stoca Stjepan Bošković kazao je na svečanosti otvaranja da je cilj ove manifestacije da doprinese stvaranju bolje slike o gradu te privlačenju pažnje šire javnosti."Ovakav događaj je jedinstven u Bosni i Hercegovini, organizirati nešto ovakvo je ozbiljan uspjeh, posebno je zadovoljstvo da je to sve u Stocu. Ovakvim manifestacijama naš Stari grad nominiramo prema višim nivoima, Evropskoj uniji, jer su ovuda prošle mnoge civilizacije, koje su sve ostavljale svoje tragove. Nadam se da će ova manifestacija, kao i sve drugo što smo planirali za ovo ljeto biti promocija našeg grada, sa svom svojom kulturno-historijskom baštinom, postati opština ugodnog življenja, za sve ljude", kazao je Bošković.Razgovarali smo i sa Zoranom Rajićem, jednim od vitezova Udruženja "Vitezovi hercega Stjepana Kosače", dok se kolona uspinjala na Stari grad Vidoški."Ponosni smo da je ovo jedinstvena manifestacija u Bosni i Hercegovini, ovaj naš viteški sajam. Nešto sasvim novo, svi smo uzbuđeni, cijele godine se pripremamo za ova dva dana. Nama su ovu počeci, a Hrvatska je u ovakvim manifestacijama daleko otišla. Većina družina koje su došle su iz inostranstva, ali ima i naših, družimo se i zabavljamo", pričao nam je Zoran, napominjujući turistički potencijal ove manifestacije, na koju se kako kaže mnogo toga može nadograditi ili povezati.Vitezovi se tokom cijele godine pripremaju, druže se sa drugim udruženjima, uče mačevanje, čiste Stari grad, aktivnosti imaju kontinuirano.Magdalenu Pažin upoznali smo u ulozi žene od hercega Stjepana, odjevena u neku srednjovjekovnu haljinu izgledala je kao da je na stolački asfalt ispala iz nekog historijskog filma."Meni je ovo prva godina, pa sam dodatno uzbuđena. Do sada su bile samo muške uloge, sad imamo i žene, program je dosta bogatiji, nadamo se da će ljudi koji dođu u Stolac imati šta i vidjeti", pričala nam je Magdalena.Renata Kremšlin u Stolac je došla iz Zagorja, članica je Povijesno plesne grupe "Kontea", te često putuje po sličnim manifestacijama kao što je ova stolačka."Mi se inače bavimo promvisanjem plesne kulture, a ovdje se predstavljamo jednim spletom renesansnih plesova. Imamo različite koreografije, kao što vidite ove godine smo u renesansnim kostimima, druga naša ekipa je u srednjovjekovnim, svi smo veseli i želimo dobar provod u Stocu", govorila nam je Renata, nabrajajući lokacije po Hrvatskoj, ali i okolnim zemljama gdje je sve nastupala sa "Konteom".