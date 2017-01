Kad dođu teška vremena prvo nastradaju sentimentalne stvari, sitnice, oni momenti koji ljude razlikuju od neljudi, nastrada kultura koja je čovjekova nadogradnja običnog preživljavanja, materijalizacija nastojanja da budemo veći i značajniji.

