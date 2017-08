Sarajevski ratni teatar (SARTR) svoju 26. umjetničku sezonu otvara predstavom "Vesela večer u Sarajevu" koja će biti izvedena u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti 5. i 6. septembra s početkom u 20 sati.

"Vesela večer u Sarajevu" ima za cilj ukazati na tradicionalne vrijednosti zaboravljenog Sarajeva, na sijela koja su bila glavna okupljališta umjetnika i intelektualaca, stranaca i naših građana i koja su značajno utjecala na razvoj kulture i umjetnosti, na uspostavljanje kvalitetnijih međuljudskih odnosa i na upoznavanje sa različitostima i specifičnostima naroda i etničkih grupa.



Bit će to vesela večer, baš kako je opisuje Samokovlija, za "sve one koje ulaze u život i one koji ga žive, kao i za one koji bijahu prije nas… Povezali smo stoljeća, nanizali događaje čudno i neshvatljivo, bolno i radosno".



Uz pjesmu i muziku, koja se uvijek čula iz naših mahala, glumci oživljavaju likove koji su junaci priča iz našeg grada, oni postaju Sarajke i Sarajlije i igrajući ih iz zaborava nam vraćaju dio naše povijesti i tradicije.



Uz glumce Maju Salkić, Sonju Goronju, Mehmeda Porču, Seada Pandura i Sanjina Arnautovića, učestvuju i članice vokalnog ansambla "Korona2 Anida Isanović i Dunja Kazić, a harmoniku svira Kaća Hadžifejzović.



Na scenariju su radile: Dubravka Zrnčić-Kulenović, Maja Salkić i Sonja Goronja, a režiju potpisuje Dubravka Zrnčić-Kulenović.